كيف سترد قسد على تحذير وزارة الدفاع التركية الأخير لها؟

وجهت وزارة الدفاع التركية تحذيرا لقوات سوريا الديموقراطية الخميس تطالب قسد الاندماج في الجيش السوري وتتهمها بعدم الايفاء بتعهداتها، الى ماذا يسعى اردوغان من خلال هذه المطالبات؟ وهل ستستجيب قسد لمثل هذه المطالبات والتحذيرات؟

الصحافي عطا فرحات من الجولان يجيبنا عن هذه التساؤلات ويقدم لنا مزيدا من التقاصيل:" لا أعتقد أن قسد سترضخ للمطالب التركية، رغم خوفها من تركيا ووقوفها أمامها لسنوات، لكن تدخل أنقرة في الشؤون الداخلية في سوريا بات كبيرا وواضحا جدا، خصوصا في ملف قسد، والضغط الذي مارسه أردوغان شخصيا على الشرع بات واضحا، حيث أن الشرع في جولته الأخيرة الى المحافظات، خرجت تسريبات عن قيامه بزيارة سريعة الى تركيا، ما يشير إلى أن ملف شرق الفرات هو الملف الأهم اليوم بالنسبة للأتراك، يمارسون ضغوطا في كافة الاتجاهات، هنالك،فصائل مثل العمشات والحمزات الموالين الى تركيا ويرفعون علمها، رغم كونهم سوريين، إلا أنهم يتلقون التمويل من تركيا من الممكن أن يحركها اردوغان بأي لحظة وأن يمارس ضغوطاته من خلالها لافتعال مواجهات بدون اي قرار لحكومة دمشق رغم انضوائها تحت الادارة السورية الحالية".

وتابع :"اردوغان يبذل أقصى جهوده لممارسة الضغط، خصوصا أن حكومة دمشق لم تتجاوب معه بشأن فتح جبهة الأكراد، وذلك بسبب ملف الانتهاكات التي ارتكبت بحق الأقليات، خصوصا ضد العلويين والدروز أربك حكومة دمشق وأفقدها مصداقية كبيرة لدى المجتمع الدولي ولا تريد دخول مغامرة جديدة تسقطها نهائيا ولا يعود لها أي دعم دولي ما يعني نهاية حكم الشرع في دمشق، ضغوطات اردوغان تهدف الى مصالح تركيا وأمنها، فهو يخشى من مطالبة أكراد تركيا والإقليات بحكم فيدرالية على غرار مطالبة أكراد سوريا".