ادرعي يتسبب بسجن محاضر يمني عشر سنوات في لبنان

أثار التواصل مع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية افيحاي ادرعي ضجة وجدلا واسعا، بسبب قضيتين منفصلتين، أثارتا الرأي العام في لبنان.

ففي الحادثة الأولى، فقدت سارة الشيّاح، الموظفة في "الجمعية اللبنانية للأبحاث والتدريب"، عملها بعد تعليق قصير كتبته عبر فيسبوك ردًا على منشور لأدرعي حول تحذيرات الإخلاء في لبنان، حيث كتبت مازحة: "وبعلبك – متى؟"، لتتحول سريعًا إلى هدف لهجوم واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعقبه قرار من إدارتها بفصلها بتهمة "التعامل مع العدو" ومخالفة القانون اللبناني.

أما الحادثة الثانية، فتمثلت في اعتقال الأكاديمي اليمني عامر حسن، المحاضر في جامعة لبنانية، بعدما عُثر في هاتفه على محادثات مع أدرعي ورسالة تضمنت معلومات عن مواقع للحوثيين في اليمن تم استهدافها في اليوم نفسه. المحكمة العسكرية في بيروت حكمت عليه بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة، بالإضافة إلى الترحيل من البلاد بعد انتهاء محكوميته.

وخلال التحقيق، قال حسن إنه لم يكن يعلم أن القانون اللبناني يسري أيضًا على الأجانب، مؤكداً أنه تصرف بدوافع "فكرية وأيديولوجية" ضد الحوثيين، وليس بدافع التعاون مع إسرائيل، مشيرًا إلى أنه لم يتلق أي مقابل مادي لقاء اتصالاته.

القانون اللبناني، من جانبه، يحظر ويمنع أي تواصل مع إسرائيل التي يطلق عليها “العدو الإسرائيلي” ويعتبر مثل هذا التواصل خيانة وطنية، حتى وإن كان مجرد رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي