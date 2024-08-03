بحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم (السبت)، فإن الدبلوماسيين الأميركيين والعرب الذين يعملون على وقف التصعيد من جانب إيران وحزب الله، يتلقون "صمتاً مدوياً" منهم.

على سبيل المثال، عندما كانت إيران على وشك إطلاق رشقتها ضد إسرائيل في أبريل/نيسان، انتقاماً لاغتيال أحد كبار جنرالاتها، أرسلت الهجوم الصاروخي والطائرات المسيرة بصورة شديدة الوضوح، لدرجة أن محطات الإذاعة والتلفزيون في إسرائيل قامت بالعد التنازلي للساعات المتبقية للمواطنين بالعودة لبيوتهم. وقال مسؤول أميركي: "أرادوا أن يعرف الجميع ذلك"، لكن ليس هذه المرة، حيث تعمل إسرائيل وحلفاؤها في فضاء فارغ.

Wisam Hashlamoun/Flash90

ويواجه الدبلوماسيون الأمريكيون والعرب، الذين يعملون على منع التصعيد، صمتًا غاضبًا من إيران وحليفها اللبناني، حزب الله، الذين يستعدون للرد على عمليات الاغتيال في طهران وبيروت. قال دبلوماسي إيراني، أطلعته حكومته، إن محاولات مختلف الدول لإقناع طهران بعدم التصعيد كانت وستكون "عديمة الجدوى"، في ضوء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة. وقال الدبلوماسي "لا جدوى من ذلك. لقد تجاوزت إسرائيل كل الخطوط الحمراء. ردنا سيكون سريعا وقويا."

وتتخذ الإدارة الأمريكية نهجا حذرا في الوقت الحالي، مع عدم وجود إشارة إلى أن إيران اتخذت قرارا بشأن ما إذا كانت سترد وكيفية الرد، مع توقع أن أي رد من المتوقع أن يكون في الإطار الزمني الذي يتراوح بين بضعة أيام إلى أسبوع. وقال مسؤول أميركي إن المسؤولين العرب قالوا إن ما يشير من محادثاتهم هو أن إيران وحزب الله يعتقدان أن الرد، بأي شكل من الأشكال، يجب أن يكون أقوى من وابل الصواريخ والمسيرات في نيسان/أبريل.

وقالت المصادر إن حزب الله أشار إلى أن رده قد لا يكون بهجوم واحد بل بسلسلة من العمليات. ويشعر البعض بالقلق من أن الهجوم قد لا يشمل إيران وحزب الله فحسب، بل أيضا مجموعات مسلحة إقليمية أخرى مثل الحوثيين في اليمن والمسلحين في العراق.

وقال المسؤولون العرب إنهم نقلوا تحذيرات إلى إيران نيابة عن إسرائيل والولايات المتحدة، مفادها أن إسرائيل مستعدة لخوض الحرب إذا رد حزب الله وإيران بشكل عدواني للغاية، على سبيل المثال، أن هاجموا تل أبيب أو أعمق من ذلك في إسرائيل.رد المسؤولون الإيرانيون أنهم "يفهمون خطر التصعيد"، لكن خامنئي يتعرض لضغوط داخلية من العناصر المتشددة للرد.

وتحت ضغط تحذيرات مماثلة، قال حزب الله للوسطاء العرب: "سنرد في ساحة المعركة"، بحسب ما قالت المصادر.