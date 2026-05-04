تقرير: منظومة دفاع جوي إسرائيلية شاركت في اعتراض صاروخ إيراني فوق الإمارات

أفادت شبكة CNN، نقلًا عن مصدر مطلع، بأن منظومة دفاع جوي إسرائيلية تم نشرها في الإمارات العربية المتحدة شاركت في اعتراض صاروخ أُطلق من قبل إيران.

وبحسب التقرير، تم تفعيل المنظومة خلال الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة، في إطار تعاون دفاعي غير معلن بين الجانبين.

كما أشارت التقارير إلى أن إسرائيل كانت قد زوّدت الإمارات مؤخرًا بمنظومة “القبة الحديدية” مع طاقم تشغيل متخصص، في خطوة تعكس تطورًا في التعاون الأمني بين الطرفين وسط تصاعد التهديدات الإقليمية.