"رسالة إلى إسرائيل؟": الخلفية من وراء استعراض دبابة الميركافا الإسرائيلية أمام الرئيس السيسي

ظهر في صور من زيارة أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأحد الدروس في الأكاديمية العسكرية المصرية والذي استعراض صور لدبابة "ميركافا" إسرائيلية أمامه، هذه الصور نشرت اليوم في وسائل إعلامية مصرية، وعلى ضوء ذلك كشف مصدر مصري كبير اليوم أنه من وراء النشر كان هدفا وهم تمرير رسالة إلى إسرائيل.

https://twitter.com/i/web/status/1784464736874004502 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وتحدث هذا المصدر الى صحيفة "الأخبار" اللبنانية، وقال إن نشر صور وفيديوهات رسمية تشدد على مقاطع تشمل شرحا عن القدرات الحركية للدبابة الإسرائيلية وعيوبها "يهدف لتمرير رسالة واضحة إلى إسرائيل مفادها أن مصر تمتلك القدرات لإدارة حرب وهي تدرس كل الوقت السلاح الإسرائيلي بأدق تفاصيله".

وأضاف المصدر أن "النشر جاء ردا على التصريحات الإسرائيلية المتكررة حول عدم استعداد مصر اللجوء الى الخيار العسكري وعدم قدرتها على شن حرب مع إسرائيل، مهما كانت جدية التحركات الإسرائيلية".

وتظهر في الصور المعروضة شرائح في الدرس يتم خلالها استعراض مميزات وعيوب الدبابة الإسرائيلية، إضافة الى تفاصيل فنية عن الدبابة التي تعتبر من أكثر الدبابات القتالية تقدما في العالم.