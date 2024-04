"رسالة إلى إسرائيل؟": الخلفية من وراء استعراض دبابة الميركافا الإسرائيلية أمام الرئيس السيسي

ظهر في صور من زيارة أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأحد الدروس في الأكاديمية العسكرية المصرية والذي استعراض صور لدبابة "ميركافا" إسرائيلية أمامه، هذه الصور نشرت اليوم في وسائل إعلامية مصرية، وعلى ضوء ذلك كشف مصدر مصري كبير اليوم أنه من وراء النشر كان هدفا وهم تمرير رسالة إلى إسرائيل.

https://twitter.com/i/web/status/1784464736874004502