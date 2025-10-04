دخلت سوريا الى حالة الصمت الانتخابي الجمعة، استعدادا للانتخابات لاختيار نواب جدد في مجلس الشعب السوري الأحد، الصحافي من الجولان عطا فرحات قدم لنا صورة عامة عن الشروط التي وضعتها الحكومة للترشح والمناطق التي استبعدت من المعركة الانتخابية.

وقال فرحات إن "أبرز الشروط كان عدم كون المرشحين داعمين للارهاب، مع العلم أن جميع عناصر جبهة النصرة وتحرير الشام والفصائل لا تزال على القوائم الدولية". وأشار فرحات الى "استثناء معارضين للشرع، وبناء عليه استثنيت شريحة كبيرة من الشعب السوري للمشاركة في الانتخابات والتي بمجملها يتم تعيين النواب، والأسماء تفرضها لجان تحدد امكانية الترشح".

وتابع :"تم استثناء كل مشارك بانتخابات سابقة .. كما استثنيت مناطق كبيرة، بداية من الجنوب السوري ، حيث أنه في السويداء لن تكون انتخابات ولا يوجد مرشحين ، كذلك لن تكون انتخابات في مناطق شرقي الفرات التي تسيطر عليها قسد وتوجد بها عشائر عربية، لدينا هناك ما يزيد عن 3 ملايين سوري، لن يصوتوا أو يكون لهم ممثلين، بالنسبة للشارع العلوي ستكون صنادين اقتراع لكن من المتوقع أن لا تكون مشاركة إطلاقا، كذلك في وادي النصارى تم سحب جميع أسماء المرشحين المسيحيين بعد الجريمة التي ارتكبت قبل عدة أيام من قبل الأمن السوري، وأعلنوا أنهم لن يترشحوا، كذلك لن يشارك في هذه الانتخابات اللاجئين والنازحين السوريين، ملايين السوريين في الخارج لن يصوتوا".وتابع :"سيصوت خلال هذه الانتخابات 20 بالمئة من السوريين".