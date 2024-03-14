تعزيز جهود الإغاثة: مبادرات متعددة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

سفينة تحمل مساعدات إنسانية تغادر لارنكا متجهة إلى قطاع غزة، بعد اجتيازها التفتيش الأمني الإسرائيلي في قبرص بنجاح. من المقرر أن تصل السفينة، التي انطلقت في رحلتها يوم أمس، إلى وجهتها غدًا الجمعة، مع العلم أن التوقيت الدقيق لوصولها لا يزال غير محدد. تحمل السفينة على متنها حوالي 300 طن من المعدات المختلفة، وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من المساعدات المقرر إرسالها، حيث من المتوقع أن تتبعها سفينة أخرى من قبرص في الأيام القليلة المقبلة.

يشدد الجيش على أن إرسال السفينة المحملة بالمساعدات إلى قطاع غزة لا يعني رفع الحصار الإسرائيلي عن الشواطئ، مع تأكيده على مرافقة السفينة بقوات من البحرية الإسرائيلية. تحمل السفينة، وهي عبارة عن قاطرة تجر بارجة، حوالي 180 طنًا من المساعدات، أغلبها مواد غذائية مقدمة من منظمة المساعدات الدولية World Central Kitchen (WCK). الرحلة مقررة لتقترب القاطرة إلى مسافة 120 ميلاً (حوالي 193 كيلومترًا) من ساحل غزة، حيث من المنتظر أن تصل إلى نقطة معدة مسبقًا في وسط القطاع.

من هناك، ستتحرك القاطرة قرب المياه الضحلة، على بعد حوالي 400 متر من الشاطئ، لترسو البارجة في الماء وتبدأ عملية تفريغ المعدات بالقرب من الطرف الغربي لممر ويكر، استعدادًا لتوزيعها بواسطة شاحنات. العملية ستجري تحت حماية الجيش الإسرائيلي لضمان الأمان ومنع النهب. إذا نجحت هذه العملية، فمن المخطط تكرارها ضمن مسار المساعدات البحرية الأمريكية الجديد. الهدف من هذه الجهود هو توفير مساعدات شاملة لسكان غزة تحت الإشراف الإسرائيلي.

تتواصل الجهود الإنسانية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة من خلال مبادرات متعددة الجوانب. يؤكد الجيش عدم القصد من هذه العمليات لرفع الحصار عن شواطئ غزة، مشيرًا إلى أن السفن ترافقها قوات البحرية. إحدى السفن، التي تحمل حوالي 180 طنًا من المعدات، أغلبها مواد غذائية مقدمة من منظمة World Central Kitchen (WCK)، تقترب من قطاع غزة. العملية تتم تحت حراسة الجيش الإسرائيلي لضمان وصول المساعدات بأمان إلى المستفيدين.

تأتي هذه الخطوة بعد استخدام الأمم المتحدة لطريق بري جديد، شقه الجيش الإسرائيلي، لتوصيل الغذاء إلى شمال القطاع لأول مرة. قافلة من برنامج الأغذية العالمي استخدمت هذا الطريق بنجاح، ما يؤكد إمكانية نقل المساعدات بهذه الطريقة. هذه العملية، التي تمت بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي وبموافقة الحكومة الأمريكية، تمكنت من إيصال المواد الغذائية لـ 25 ألف شخص.

إلى جانب ذلك، تم توزيع أكثر من 1000 حزمة مساعدات جوًا من قبل دول أجنبية خلال الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن تتبع السفينة الأولى، سفينة ثانية من ميناء لارنكا تحمل 300 طن من المواد الغذائية، مؤكدة الالتزام بالمساعدة الإنسانية لسكان غزة تحت إشراف إسرائيلي، وفقًا لتصريحات منظمة WCK.

في الوقت نفسه، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات ضد أفراد من حماس في رفح بجوار منشأة تابعة للأونروا، استهدفت محمد أبو حسينة، بالتزامن مع اختتام مهمة الفرقة 98 في منطقة حمد قرب خان يونس، حيث جرى اعتقال ما يقارب 100 فرد. خلال هذه العمليات، تم القضاء على واعتقال حوالي 300 من أعضاء حماس. في شمال القطاع، استمرت الغارات الدقيقة من قبل لواء ناحال حول ممر نيتزر، بينما أقدم اللواء 401 المدرع على القضاء على نحو 100 فرد في عمليات محددة خلال الأسبوع ونصف الماضي.