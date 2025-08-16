الحرس الثوري الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل: "أي عملٍ شرير آخر سيواجه بإجراءاتٍ أشدّ قسوة من ذي قبل"

قد يعجبك أيضًا -

حذر الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم السبت، الولايات المتحدة وإسرائيل، من "أي عملٍ شرير آخر سيواجه بإجراءاتٍ أشدّ قسوة من ذي قبل"، فيما آصدر الحرس أوامر بالاستنفار لجميع وحداته في مختلف أنحاء البلاد، خصوصاً خلال الساعات الـ72 التالية لمراسم "أربعينية الحسين" التي اختُتمت، أمس الجمعة، بحسب ما كشفت عنه مصادر إيرانية مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط"، بأتي ذلك في ظل توقعات بأن تكون منشآت البنية التحتية ومحطات الطاقة في صدارة الأهداف المحتملة لأي هجوم إسرائيلي.

في المقابل، رفعت إسرائيل من درجة جاهزيتها العسكرية، حيث أعلن قائد الدفاع المدني الإسرائيلي، العقيد شلومي بن يائير، أن قواته تستعد لـ«جولة أخرى من الحرب مع إيران»، في وقت أجرت فيه تل أبيب مناورات عسكرية مكثفة مؤخراً، تحاكي هجوماً إيرانياً مباغتاً.

ويرى مراقبون أن استمرار حالة التوتر بين الجانبين، مع غياب أي تقدم دبلوماسي، يثير المخاوف من انفجار مواجهة عسكرية واسعة النطاق قد تمتد تداعياتها إلى المنطقة بأكملها، خاصة مع حساسية الأهداف المحتملة التي تشمل البنية التحتية الحيوية لإيران.

كشفت القوات البرية الإيرانية، في الآونة الأخيرة ضمن برنامج تلفزيوني، عن طائرة مسيرة انتحارية جديدة تدعى “سيمرغ”، والتي تتميز بقدرتها على الطيران في مجموعات وفق نظام “الطيران الجماعي”. وتعتمد هذه التقنية على تشكيل على شكل حرف “V”، يتيح تنسيقًا وتغطية متبادلة بين الطائرات، بحيث يمكن لطائرة احتياطية أن تحل محل الطائرة الرئيسية فور إصابتها ومواصلة المهمة دون انقطاع.

ويتراوح المدى التشغيلي للمسيّرة “سيمرغ” بين 5 و50 كيلومترا، مع إمكانية زيادته تبعا لنوع المحرك، فيما تزن حمولتها القتالية نحو 2.5 كيلوغرام، قادرة على تدمير مركبات خفيفة وخنادق ومراكز مراقبة ومدفعيات وأهداف مشابهة، وتمتاز بانخفاض تكلفتها وصغر حجمها مع إمكانية إنتاجها على نطاق واسع واستخدامها لفترات طويلة، وفقا لوكالة أنباء “فارس” الإيرانية.

وأبرز ما يميز المسيرة “سيمرغ” هو قدرتها على التخفي والارتباط بشبكة طيران جماعي تضم عددًا غير محدود من الطائرات، ما يمنحها القدرة على تنفيذ عمليات معقدة ومتعددة الطبقات دون أن تُكتشف أو تُعترض.