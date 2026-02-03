رضا بهلوي يدعو إلى تعبئة عالمية في 14 فبراير ضد النظام الإيراني

وجه ولي العهد الإيراني في المنفى رضا بهلوي دعوة لتنظيم مظاهرات واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم في الرابع عشر من فبراير، أطلق عليها اسم "اليوم العالمي للعمل". والهدف المعلن هو زيادة الضغط الدولي على الجمهورية الإسلامية ودعم ما وصفه بـ"ثورة الأسد والشمس"، في إشارة إلى الشعار الوطني الإيراني السابق.

في رسالة نُشرت يوم الاثنين على شبكة X، حث رضا بهلوي الإيرانيين في المهجر وأنصارهم على التجمع في عدة مدن كبرى، ولا سيّما ميونيخ ولوس أنجلوس وتورونتو. كما دعاهم إلى تنظيم تجمعات محلية حيثما يكون التنقل غير ممكن، مؤكداً أن "عندما نكون متحدين، تُضطر الحكومات إلى الاستماع".

يعد رضا بهلوي، الشخصية المركزية للمعارضة الإيرانية في الخارج، ابن الشاه الإيراني الأخير، محمد رضا بهلوي، الذي أطيح به خلال الثورة الإسلامية عام 1979. في السنوات الأخيرة، برز كأحد أبرز الأصوات المطالبة بتغيير النظام في طهران، خاصة منذ موجات الاحتجاج التي اندلعت بسبب الأزمة الاقتصادية والقمع السياسي.

في ندائه، طرح ستة مطالب موجهة إلى الحكومات الغربية والمؤسسات الدولية: تفكيك آليات القمع التابعة للنظام، التجفيف الكامل لموارده المالية، ضمان حرية وصول الإيرانيين إلى الإنترنت، طرد الدبلوماسيين الإيرانيين وملاحقة المسؤولين عن الجرائم، الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين، بالإضافة إلى الاستعداد للاعتراف بحكومة انتقالية تقود البلاد نحو الديمقراطية.

رضا بهلوي يتهم من جانبه السلطات الإيرانية باللجوء إلى عنف شديد لقمع الاحتجاجات، مشيراً إلى وقوع مجازر واسعة النطاق وقطع طويل للإنترنت يهدف، حسب قوله، إلى إخفاء الانتهاكات. ويأتي الإعلان عن هذه التعبئة في وقت تشهد فيه إيران إغلاقاً شبه كامل لوسائل الاتصال منذ أكثر من ثلاثة أسابيع وتصعيداً في قمع المظاهرات.

في مقابلة حديثة، أكد أن النظام لم يعد ينجو الآن إلا بفضل الجهاز القمعي لقوات حرس الثورة الإسلامية، التي صُنفت مؤخرًا منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي. وقال: "عصر الخوف قد ولّى، وعصر الحرية يقترب"، معتبراً أن الديناميكية على الأرض قد تغيرت بشكل جذري.