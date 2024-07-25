الإعلان عن وفاة جندي جراء إصابته الحرجة بعملية الدهس قرب مدينة الرملة قبل أسبوعين

بعد حوالي أسبوعين من هجوم الدهس عند مفترق نير تسفي، بالقرب من قاعدة تسيريفين العسكرية والقريبة من مدينة الرملة وسط إسرائيل، توفي النقيب أرييل توباز، ضابط المخابرات في قسم الأبحاث، 24 عامًا من برديس حنا، متأثرًا بجراحه بعد إصابته بالهجوم، ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي تمت ترقيته من رتبة ملازم الى رتبة رقيب.

ويشار الى أن ضابطا ومقاتلا بالجيش الإسرائيلي أصيبوا بصورة خطيرة في عملية الدهس التي وقعت 14 تموز /يوليو عند مفترق نير تسفي القريب من مدينة الرملة وسط إسرائيل. كما أصيب جندي بصورة متوسطة وأصيب طالب بدورة الضباط بصورة طفيفة.

ويتضح من التحقيقات الأولية أن المهاجم محمد شهاب (27 عاما) من قرب كفر عقب قضاء القدس، وصل الى المفترق ودهس عدد من الأشخاص وقفوا بمحطة الباص في المكان. وقام عدد من مقاتلي الاحتياط بتحييد المنفذ، الذي وصل الى المكان بسيارة بترخيص إسرائيلي. ونقل الجرحى الى المستشفى، حيث كانت حالتهم، طفيفة، متوسطة، خطيرة وحرجة، وأعلن صباح اليوم عن وفاة أحدهم متأثرا بجراحه.

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