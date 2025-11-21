جريمة القتل المزدوجة في رهط: تم اعتقال 3 أشقاء مشتبه بهم في نهاية مطاردة

ألقت الشرطة القبض على ثلاثة إخوة بشبهة التورط في جريمة القتل المزدوجة التي وقعت الليلة الماضية في رهط في إطار نزاع بين أبناء عمومة من سكان المدينة •

اعتقال ثلاثة مشتبه بهم بشبهة قتل أفراد من عائلتهم في رهط 21.11.25
اعتقال ثلاثة مشتبه بهم بشبهة قتل أفراد من عائلتهم في رهط 21.11.25

في أعقاب حادثة القتل المزدوجة التي وقعت الليلة الماضية في رهط  جنوب إسرائيل- حيث تم إطلاق النار مما أدى إلى وفاة قاصر وبالغ من أفراد العائلة - ثلاثة أشقاء من عائلة الضحايا تم اعتقالهم اليوم (الجمعة) بعد مطاردة من قبل الشرطة.

بعد أن تم الكشف عن جريمة القتل، التي نُفذت على خلفية نزاع مستمر بين أبناء عمومة، عملت قوات شرطة كبيرة في مجمع العائلة في إطار تحقيق تم فتحه.

خلال العملية تم اعتقال مشتبه به بالضلوع في الحادث، وهو أحد أفراد عائلة الضحايا في الثلاثينات من عمره. ثلاثة مشتبه بهم رئيسيين فروا من المكان، وخلال الليل تم العثور عليهم واعتقالهم في مفرق عيرون بعد مطاردة من الشرطة.

المشتبه بهم تم اعتقالهم كما ذُكر للتحقيق في وحدة يمار  النقب، ولاحقاً سيتم عرضهم أمام المحكمة بطلب لتمديد اعتقالهم.

