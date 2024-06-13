الحوثيون يُعلنون مسؤوليتهم عن استهداف 3 سفن في البحر الأحمر وبحر العرب

أكدت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، يوم الخميس، أنها استهدفت 3 سفن في البحر الأحمر وبحر العرب.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن الجماعة استهدفت السفينة (فيربينا) في بحر العرب والسفينة (سي غارديان) والسفينة (أثينا) في البحر الأحمر.

وأضاف يحيى سريع، أن الهجوم على السفن الثلاث تم بعدد من الصواريخ البحرية والبالستيةِ والطائرات المسيرة.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن استهدافها السفينة "توتور" في البحر الأحمر، بسبب ما قالت إنه "انتهاك لقرار حظر الدخول إلى الموانئ الفلسطينية".

وقال المتحدث باسم الحوثيين إن العملية “أدت إلى إصابة السفينة إصابة بالغة وهي معرضة للغرق".

ومن جهته، قال الجيش الأمريكي إن صاروخين كروز أطلقهما الحوثيون في اليمن أصابا ناقلة بضائع كبيرة في خليج عدن اليوم، مما أدى إلى إصابة بحار تم إجلاؤه من قبل القوات الأمريكية بجروح خطيرة.

أبلغت السفينة M/V Verbena - وهي سفينة ترفع علم بالاو ومملوكة لأوكرانيا وتديرها بولندا - عن وقوع أضرار وحرائق لاحقة على متنها. ويواصل الطاقم مكافحة الحريق.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن أحد البحارة المدنيين أصيب بجروح خطيرة خلال الهجوم.