تقرير: السفن التي هاجمها الحوثيون طلبت المساعدة ولم يستجب لها

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أفادت صحيفة وول ستريت جورنال صباح اليوم (الجمعة) أن الحوثيين يوسعون هجماتهم على السفن المارة في البحر الأحمر. وفي حادثتين الأسبوع الماضي، وردت نداءات استغاثة من سفن تجارية تعرضت لنيران مباشرة ولم تتلقَّ أي مساعدة.

إذا كانت الجماعة في الماضي تقتصر على مهاجمة السفن المتجهة إلى إيلات، أو تلك التي يُفترض أنها مملوكة لإسرائيل أو تحمل بضائع للدولة، فإن الهجمات تُشن الآن حتى على السفن البحرية التي لا تربطها بها أي صلة، ولو غير مباشرة. هذا التصعيد يزيد بشكل كبير من خطر تعرض السفن في الممر الملاحي.

كما ذُكر سابقًا، هاجم الحوثيون سفينتين تجاريتين خلال الأسبوع في البحر الأحمر. وحاولوا لأكثر من 48 ساعة صد هجمات متكررة شنها قراصنة الحوثي، مستخدمين أسلحة مضادة للدبابات وصواريخ وطائرات مسيرة. في النهاية، أُغرقت السفينتان، وقُتل ثلاثة على الأقل من أفراد طاقمهما، وخُطف آخرون. لم تكن هناك مدمرات أمريكية أو تابعة لحلفائها للمساعدة.

هذه هي المرة الأولى منذ نوفمبر\تشرين أول التي يستهدف فيها الحوثيون سفنًا تجارية. وتُعدّ هذه الهجمات من أعنف الهجمات منذ أن بدأوا، بدعم من إيران، هجمات لتعطيل حركة الملاحة في طريق التجارة العالمي الحيوي. بدعوى أنهم يتصرفون بدافع الحرب في غزة.

وقعت الهجمات بعد نحو شهرين من توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحوثيين. وادعى حينها أن الاتفاق سيؤدي إلى وقف الهجمات على السفن. وبالفعل، ساد الهدوء على هذا الطريق لفترة، لكنه عاد مؤخرًا إلى الخطورة. ومع تقدم الحوثيين التكنولوجي، أصبح من الصعب على القوات البحرية التعامل معهم.

وعلق مسؤول أمريكي كبير على تصريحات صحيفة وول ستريت جورنال، قائلاً إنه طالما لم يطلق الحوثيون النار على السفن الأمريكية، فإن الولايات المتحدة ترى أن الحوثيين ملتزمون بشروط وقف إطلاق النار.