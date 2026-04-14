أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء مقتل جندي احتياط خلال نشاط عسكري في جنوب لبنان، في حادث انقلاب آلية عسكرية، ما أسفر أيضًا عن إصابة عدد من الجنود بجروح متفاوتة.

وأوضح الجيش أن القتيل هو رقيب أول (احتياط) يبلغ من العمر 30 عامًا ومن سكان كاتسرين، وكان يشغل منصب سائق مركبة إطفاء ضمن مهامه العسكرية. ووفق البيان، أُصيب جندي احتياط آخر بجروح متوسطة، إضافة إلى جنديين آخرين بجروح طفيفة جراء الحادث.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من مقتل جندي آخر خلال اشتباكات مع عناصر من حزب الله في جنوب لبنان. وبحسب التفاصيل، فإن قوة عسكرية رصدت مسلحين من مسافة قريبة، ما أدى إلى اندلاع تبادل لإطلاق النار في المكان.وخلال الاشتباكات، قُتل أحد الجنود وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، بينهم ضابط في حالة خطيرة.