الخارجية المصري تؤكد على "دعم السلطة الفلسطينية ودورها في قطاع غزة باعتباره جزءا من الأراضي الفلسطينية"

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم السبت، مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى "خطط إعادة إعمار غزة في ظل وجود الفلسطينيين على أرضهم" وأكد بدر على "دعم القاهرة للسلطة الفلسطينية ودورها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأراضي الفلسطينية"، موضحاً أن "الخطة تتكون من عدة مراحل تتضمن إزالة الركام، وبناء وحدات سكنية مؤقتة".

وقال "القمة العربية تأتي في مرحلة مفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية، والنظام الإقليمي العربي"، مشيراً إلى أن "وزراء الخارجية يعقدون اجتماعاً، الاثنين، تمهيداً لعقد القمة"موضحاً أن "الثوابت العربية التي ستؤكد عليها القمة العربية تشمل رفض التهجير، وتمكين السلطة الفلسطينية". وشدد عبد العاطي على ضرورة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً دعم مصر الكامل للجنة الإسناد التي ستدير قطاع غزة.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني، عن شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمسؤولين عن إعداد خطة إعمار غزة، والتي تتضمن مدة محددة للتنفيذ مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم. وقال: "لن تكون هناك أي حاجة لترحيل أي إنسان من بيته، ونريد من مواطنينا أن ينخرطوا في إعادة الإعمار.. توفير البيئة الآمنة لإعادة الإعمار في غاية الأهمية لطمأنة المانحين"، معرباً عن أمله في أن تدعم القمة العربية المخطط الذي أعدته الحكومة المصرية لإعادة الإعمار.