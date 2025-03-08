والدة ماتان إنغرست لنتنياهو: "تلقينا وثائق تؤكد أنه مريض، أنت مسؤول عن حالته - نحن قادرون على إنقاذه"

في وقفة احتجاجية لعائلات الرهائن في ساحة الرهائن في تل أبيب، مساء اليوم السبت، للمطالبة بإعادة جميع أبنائهم الـ59 المختطفين الذين ما زالوا محتجزين في غزة. خلال المظاهرة، سيتم نشر مقطع فيديو للناجي من الأسر إيلي ها كوهين، بالإضافة إلى الخطاب الأول لكارينا أرييف في الساحة. وفي ضوء ذلك، استعدت الشرطة لإقامة حواجز على الطرق وفقًا لذلك.

وقالت عائلات الرهائن في بيان"إن نافذة الفرصة هي الآن - ولن يكون هناك وقت آخر، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة، فإننا سنحكم على المختطفين بالإعدام، ولن نتمكن من تحديد مكان المختطفين المتوفين وإعادتهم"، وتابع"ليس لديهم وقت - يجب أن يحدث هذا الآن".

وجاء في بيانهم أيضا أنه "لا يمكن إسقاط حماس وهم يحتجزون رهائن، هزيمة العدو تبدأ بعودة إخواننا الرهائن إلى ديارهم".

وأعلنت الشرطة عن إغلاق جزء من شارع مناحيم بيغن بالقرب من مكان الحادث، لكنها أكدت أنها على علم "بنقاش حول نية عناصر معينة الإخلال بالنظام وإغلاق المعابر الحيوية إلى قاعدة جيش الدفاع الإسرائيلي كريه". وأوضحت أن الخروج عن المخطط المعتمد يعد جريمة جنائية، وذكرت أن هذه منطقة منشأة عسكرية ومن المهم إبقاء المعابر مفتوحة فيها، خاصة في ظل الوضع الأمني ​​المعقد.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان"يجب التأكيد على أن شرطة إسرائيل ستتعامل بصرامة مع أي انتهاك للنظام العام أو أي خطر يهدد أمن وسلامة الجمهور، وستتصرف بشكل فوري وحاسم ضد أي انتهاك للنظام في المنطقة، بما في ذلك القيام باعتقالات إذا لزم الأمر. ندعو المتظاهرين إلى ممارسة حقهم في الاحتجاج بشكل مسؤول ووفقًا للشروط المتفق عليها"،