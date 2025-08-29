"إمارة الخليل؟!" : خطوة نتنياهو في طريقه لاستبدال السلطة الفلسطينية

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية نية عدد من الدول الغربية الإعلان الشهر المقبل عن اعتراف بدولة فلسطينية: من المتوقع أن يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الجمعة) نقاشًا أوليًا حول مبادرة الوزير نير بركات لفصل مدينة الخليل عن السلطة الفلسطينية.

في النقاش الذي سيعقد في ديوان رئيس الحكومة ، من المتوقع أن يشارك الوزراء إسرائيل كاتس ونير بركات، إلى جانب كبار المسؤولين في جهاز الأمن، وخلاله سيتم بحث إمكانية استبدال قادة السلطة في المنطقة بعشائر محلية وإنشاء إمارة منفصلة. من المتوقع أن يعترف هذا الكيان بإسرائيل كدولة يهودية وتنضم إلى اتفاقيات أبراهيم.

على خلفية التقارير التي أفادت بأن الشاباك أعرب عن معارضته للخطوة بحجة أن السلطة الفلسطينية تشكل جهة حيوية في مكافحة الأنشطة المسلحة، جاء في بيان عن الجهاز: "لا نعلق على المواقف المعروضة في مناقشات مغلقة". كما هو مذكور، في حال تنفيذ الخطة، فقد تقوض فكرة إقامة دولة فلسطينية تحت سيطرة السلطة.

وبحسب مقال نشر الشهر الماضي في صحيفة وول ستريت جورنال، فإن الخطة التي صاغها بركات، إلى جانب عدد من شيوخ منطقة الخليل، تعتمد على التعاون المدني والاقتصادي والأمني ​​مع إسرائيل، وستشمل إنشاء منطقة صناعية مشتركة تمتد على مساحة تزيد عن ألف دونم بالقرب من السياج الأمني، والتي ستوظف عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين.