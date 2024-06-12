روسيا: "قيادة حماس وعدت بالإفراج عن رهينتين تحملان الجنسية الروسية"

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، الذي يشغل أيضًا منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط والدول الإفريقية، للصحفيين اليوم بأن "قيادة حماس وعدت روسيا بأنها ستطلق سراح الرهينتين الروسيتين اللتين ما زالتا محتجزتين في غزة، لكن الأمر يلزم وقف إطلاق نار".

وأضاف بوغدانوف أنه "في وقت مبكر من شهر آذار/مارس، طرحنا هذه الأسئلة بشكل نشط للغاية مع حماس حتى يتمكنوا من إطلاق سراح المواطنين الروس دون اتفاق. لقد وعدونا بذلك دائمًا وأكدوا استعدادهم للقيام بذلك، ولكن لكي يحدث هذا، يتطلب الأمر وقف إطلاق نار فعلي، على الأقل لفترة معينة تتمكن خلالها المنظمة من تسليم المواطنين الى اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وعلى صعيد متصل كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية عن الشروط والنقاط التي تضمنها رد حماس الى الوسطاء القطريين والمصريين أمس ، وشددت خلالها على "وقف إطلاق النار" وانسحاب القوات الإسرائيلية لإتمام الصفقة، كما طلبت حماس أن يضاف الصين وتركيا وروسيا كضامنين للصفقة.