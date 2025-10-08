تقرير: هذا ما حذر منه العاهل الأردني الرئيس دونالد ترامب

تناولت تقارير أردنية عن اتصال هاتفي بين العاهل الأردني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، ولم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة لهذا الاتصال الهاتفي، والذي تناول التطورات الأساسية في المنطقة بعد عرض الرئيس ترامب لخطته والتي يتم مناقشتها حاليا في شرم الشيخ.

هذا وذكرت صحيفة "مدار الساعة" الأردنية حذر العاهل الأردني الرئيس الأمريكي من الأوضاع المتفجرة أو التي يمكن أن تنفجر في الضفة الغربية ومدينة القدس.

ويشمل هذا الإعلانات الدينية لجهات إسرائيلية يمينية متطرف للتجمهر في الحرم القدسي، بصورة تخالف الوضع القائم، إضافة الى تحذيره من الوضع القانوني والأمني والاقتصادي والمعقد في الضفة الغربية.

ما يشير إلى أن الأردن يطالب من الإدارة الأمريكية الانتباه لما يحصل في الضفة الغربية ومدينة القدس، على هامش المفاوضات التي تجري حول غزة.