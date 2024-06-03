خامنئي: "أحد أهداف هجوم 7 أكتوبر هو إحباط التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية"

تحدث المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي صباح اليوم في احتفال بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والثلاثين لرحيل روح الله الخميني قائد الثورة الإسلامية في إيران، وضمن كلامه تلميحا بأن أحد أهداف هجوم 7 أكتوبر كان إحباط التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وجاء في كلمة خامنئي: "قال الخميني إنه لا ينبغي الثقة في المحادثات والمفاوضات التي تهدف إلى تحقيق التطبيع، ومع التطبيع - لن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم. كما قال الخميني إن على الشعب الفلسطيني أن يأخذ حقوقه في ساحة المعركة، وأن على الفلسطينيين محاربة الكيان الصهيوني وإجباره على التراجع من خلال إضعافه ومواصلة الهجمات ضده. وشدد الخميني على أنه إذا دخلت الأمم إلى ساحة المعركة لحماية الفلسطينيين وحارب الفلسطينيون الكيان الصهيوني أيضًا في ساحة المعركة، فإن الكيان الصهيوني سوف يختفي من الوجود - في حين أن هذا هو ما يحدث اليوم بالفعل.

وتابع خامنئي: "لقد كانت عملية ’طوفان الأقصى‘ يوم 07/10 حاجة ملحة لأبناء المنطقة، وقد شكلت هذه العملية ضربة قاسية للكيان الصهيوني الذي لم يتعاف من هذه الضربة. طوفان الأقصى أفشل كل خطط العدو التي خطط لها، والوضع في الأشهر الأخيرة بدد كل أمل لدى العدو في إحياء هذه الخطة. لقد جاء "طوفان الأقصى" في الوقت الصحيح والمناسب ولا أستطيع أن أقول هل كان من خطط "طوفان الأقصى" يعلم ماذا ستكون عواقب هذا العمل، ولم يكن بإمكاننا أن نحقق هذه النتائج لولا هذا العمل في هذا الوقت. ومن خلال "طوفان الأقصى" فقد أفشلوا الخطة الكبرى لمنطقة الشرق الأوسط".

وأضاف المرشد الأعلى: "قال أحد المعلقين العسكريين الصهيونيين إنه لو علم الناس في إسرائيل بما يدور في اجتماعات الجيش لخرج من البلاد 4 ملايين صهيوني. كما قال مؤرخ صهيوني إن المشروع الصهيوني يلفظ أنفاسه الأخيرة ونحن الآن في بداية نهاية الكيان الصهيوني".