أمني إسرائيلي: سنحارب الخطط الإيرانية مع الرئيس السوري الشرع

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على خلفية الأنباء على إمكانية ابرام اتفاق تطبيع أو اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا ، أكد يوسي كوبرفاسر- رئيس شعبة الأبحاث سابقا في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أن "إسرائيل ستحارب الخطط الإيرانية مع الرئيس السوري الشرع". يمكنكم مشاهدة تصريحه كاملا.

وقال المسؤول الأمني الإسرائيلي السابق خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي : نحن لا نتخوف من الرئيس الشرع ، ونتفهم أنه يأتي من خلفية إشكالية، حيث كان عنصرا في القاعدة وعنصرا إرهابيا ويحاول حاليا تبني سياسة أخرى، نحن لسنا متخوفين لكننا متشككين بشأن قدرته على التغيير، لذلك نجري المفاوضات بواسطة الجانب الأمريكي".

وتابع :"توجد قواسم مشتركة بين مصالحنا ومصلحة النظام السوري الجديد، كلانا يريد سوريا مستقرة وألا تكون موقع انطلاق عمليات ضد إسرائيل ، كلانا يريد ألا يواصل الإيرانيون التأثير على الوضع في سوريا ، اعتقلنا خلال الأسابيع الأخيرة خليتين ايرانيتين كانت تنشط جنوب سوريا وخططت لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، يوجد ما نتشارك به لمنع الإرهاب الذي يهدد الاستقرار في سوريا".

رابط الحلقة كاملة: