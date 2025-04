"دفن في ضاحية بيروت بعد 14 عاما": من هو محمد حسن الحسيني الذي نفذ هجوما انتحاريا أدى لمقتل 5 إسرائيليين في بلغاريا؟

أفادت مواقع لبنانية أنه تم دفن محمد حسن الحسيني (23 عاما)، منفذ الهجوم الانتحاري الذي أدى الى مقتل خمسة سياح إسرائيليين قبل 13 عاما في بورغاس في بلغاريا ، نهاية الأسبوع في الضاحية الجنوبية في بيروت في مقبرة مخصصة لعناصر حزب الله، جاء ذلك وفقا لما صرح به مسؤول أمني لبناني سابق تفاوض على إعادة رفاته وفقا لموقع "جنوبية" اللبناني.

من ساعد لإعادة رفاته الى لبنان هو اللواء الشيعي عباس إبراهيم، والذي شغل منصب المدير العام للأجهزة الأمنية وتقاعد من منصبه، وساعد بالتفاوض على إعادة الرفات نيابة عن عائلة الحسيني التي أوكلت محام في بلغاريا للتعامل مع الإجراءات القانونية، ودفن الحسيني يوم الجمعة.

ووقع الهجوم الانتحاري في 18 تموز/يوليو 2012 في مطار مدينة بورغاس في بلغاريا، حيث فجر نفسه في حافلة استقلها السياح الذين وصلوا الى المدينة لقضاء عطلة ما أدى الى مقتل خمسة سياح إسرائيليين وإصابة 40 آخرين، واتهمت السلطات الإسرائيلية والبلغارية حزب الله بالمسؤولية عن الهجوم، وتم التعرف على الحسيني من خلال تحليل الحمض النووي (DNA) الذي أجراه محققون بلغاريون بالتعاون مع وكالات استخبارات إسرائيلية وأمريكية وأوروبية.

