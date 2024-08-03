القيادة المركزية الأميركية: تدمير صاروخ ومنصة إطلاق للحوثيين داخل الأراضي اليمنية

ذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان، منساء اليوةم السبت، عن "تدمير صاروخ ومنصة إطلاق للحوثيين داخل الأراضي اليمنية"

وفي السياق قتل ضابط بارز في قوات العمالقة وأصيب 3 من أفراد عائلته، السبت، في "تفجير إرهابي استهدف سيارته في لحج إلى الشمال من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن"، وقال مصدر أمني إن "تفجيرا إرهابيا استهدف سيارة الضابط في قوات العمالقة الجنوبية في بلدة الفيوش في مديرية تبن، حاضرة محافظة لحج، البوابة الشمالية للعاصمة عدن".

وأوضح المصدر أن الانفجار كان ناتجا عن عبوة ناسفة مزروعة في السيارة التي اشتعلت فيها نيران كثيفة، مما أدى إلى إصابة العقيد سلطان الصبيحي بجروح بليغة و3 من أفراد عائلته بينهم امرأتان.ويعتقد المصدر أن الانفجار استهدف العقيد الصبيحي وهو ضابط بارز في ألوية العمالقة، إثر توليه مسؤولية حملة أمنية ميدانية لمكافحة أعمال تهريب مليشيات الحوثي في خط التهريب النشط في رأس العارة في لحج.