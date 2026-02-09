تحالف الطريق الثالث: أربكان يدخل السباق ضد أردوغان في تركيا

أعلن فاتح أربكان، زعيم حزب “الرفاه من جديد”، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية التركية المقررة عام 2028، معلنًا في الوقت ذاته التحضير لتشكيل تحالف سياسي يضم أحزابًا محسوبة على تيار “الرؤية الوطنية” الذي أسّسه والده الراحل نجم الدين أربكان.

ويستهدف أربكان من خلال هذا التحالف، الذي أطلق عليه اسم “الطريق الثالث”، قاعدة الناخبين المترددين، والذين تشكل نسبتهم نحو 30–35% من المجتمع، بهدف تقديم بديل محافظ يختلف عن حزب العدالة والتنمية الحاكم والمعارضة التقليدية بقيادة حزب الشعب الجمهوري.

وأشار أربكان إلى أن الأحزاب المشاركة في التحالف ستعمل بشكل متناغم لتقديم خيارات سياسية جديدة، مؤكدًا أن هذا التحالف يسعى لأن يكون خيارًا جادًا للمجتمع التركي المحافظ.

استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت ارتفاعًا تدريجيًا في شعبية حزب “الرفاه من جديد” إلى نحو 5%، في ظل استمرار تراجع حزب العدالة والتنمية، بينما يبقى حزب الشعب الجمهوري في الصدارة.

وتأتي خطوات أربكان وسط نقاش واسع حول إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، حيث دعا الزعيم المحافظ إلى تنظيم الانتخابات في ربيع 2026، بدل الانتظار حتى الموعد الرسمي عام 2028.