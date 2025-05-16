مقترح أميركي جديد: "إطلاق سراح محدود للرهائن مقابل محادثات لإنهاء الحرب"

مع استمرارالمحادثات في الدوحة بشأن إطلاق سراح الرهائن لليوم الثالث على التوالي، يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يقرر ما إذا كان سيحتفظ بوفد دبلوماسي في قطر. وقال مصدر قريب من المفاوضات للقناة الإسرائيلية (12): "لا توجد اتفاقات، ولا نقطة قرار تم الوصول إليها، ولا يوجد أي مؤشر على أننا قريبون من ذلك3؛

وأمام هذا المأزق، تعمل إدارة ترامب على تكثيف جهودها الدبلوماسية. وأكد مسؤولو حماس المقيمون في الدوحة رفضهم للخطة الأولية التي طرحها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، والتي دعت إلى إطلاق سراح 10 رهائن مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 45 يوما.

وتحاول واشنطن اتباع نهج أكثر دقة: "إطلاق سراح عدد محدود من الرهائن مصحوباً بالتزام إسرائيلي بالتفاوض على شروط وقف نهائي للأعمال العدائية. ورغم عدم تحقيق تقدم ملموس، فإن الدبلوماسيين الأميركيين يظهرون تفاؤلاً مدروساً ويواصلون الضغط على الجانبين.

وتظل إسرائيل ملتزمة بالإطار الأولي الذي اقترحه ويتكوف، في حين لا تزال حماس تطالب باتفاق شامل لإنهاء الصراع. ويبدو الوضع أكثر إلحاحاً في ظل تحذيرات إسرائيل من أنها ستستأنف عملياتها العسكرية المكثفة بمجرد مغادرة الرئيس الأميركي المنطقة في حال عدم تحقيق تقدم ملموس.

وفي محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اطلع نتنياهو على مخاوف واشنطن بشأن الأزمة الإنسانية في غزة. وأكد وزير الخارجية على انفتاح أميركا على الحلول البديلة لتقديم المساعدات.

وفي تصريح بارز لشبكة سكاي نيوز، قال المسؤول الكبير في حماس باسم نعيم: "نحن مستعدون للإفراج الفوري عن جميع الرهائن مقابل وقف القتال والوصول الإنساني إلى غزة". وكشف أيضاً عن وجود اتصالات مباشرة مع الإدارة الأميركية، مضيفاً أن "جهود الرئيس ترامب لتخفيف التوترات الإقليمية" تحفز هذا الحوار.