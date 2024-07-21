أكثر من 100 ألف دونم احترقت بالكامل: الكشف عن الأرقام القاتمة جراء الحرائق بسبب هجمات حزب الله

الشمال يحترق: أعلنت هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، أنه منذ بداية عام 2024 وحتى الآن، احترق ما يقرب من 241,438 دونماً من المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية والغابات والمناطق المفتوحة في كافة أنحاء البلاد. وفي هضبة الجولان احنترق حوالي 77,391 دونماً حتى الآن، وفي الجليل الأعلى احترق حوالي 46,451 ألف دونم حتى الآن. واحترقت في المنطقة الشمالية عموما 138,669 دونماً، أي حوالي 57% من المساحة العامة التي احترقت.

وبالأمس فقط، وبعد إطلاق وابل من الصواريخ على منطقة الجولان، اندلع حريق في منطقة محمية نهر البانياس، مما هدد قاع النهر.

🎥: إطفاء وإنقاذ

إيتان نسيم، مدير محمية تل دان الطبيعية في سلطة الطبيعة والحدائق: "في المساء بعد القصف، اندلعت ثلاثة حرائق - واحدة في منطقة مفرق تانك، وواحدة في كيبوتس شانير وواحدة في محمية نهر البانياس. جاءت فرق هيئة الطبيعة والحدائق من كافة أنحاء الجولان لحماية المحمية وتمكنت من منع وصول النيران إلى مجرى النهر - قلب المحمية - وكانت الظروف في صالحنا - فالرطوبة العالية وقلة الرياح حالت دون ذلك ومنعت النيران من الانتشار، وتمكنت أنشطة الإطفاء المكثفة لعناصر الهيئة من إيقاف النيران التي التهمت نحو 50 دونما من المحمية".