الخارجية التركية ترجح فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة خلال الأسبوع الوشيك

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم السبت، إنه "قد يتم فتح معبر رفح رفح الحدودي في كلا الاتجاهين، الأسبوع الوشيك"، مشيرا إلى أنها "خطوة بالغة الأهمية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في الوقت المناسب وبكميات كافية"، وتابع"وتيرة إدخال المساعدات تحسنت منذ بدء وقف إطلاق النار، حيث تم إحراز تقدم كبير في إدخال المواد الغذائية الأساسية".

وأضاف فيدان، خلال مقابلة تلفزيونية، أن "تركيا تواصل إرسال المساعدات دون انقطاع عبر منظمات المجتمع المدني، والهلال الأحمر، وإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، لكن التحدي الأكبر يتمثل في نقل المساعدات من الجانب المصري إلى داخل قطاع غزة".

وذكر فيدان أن "مجلس السلام، الذي وقعت ميثاق إنشائه على هامش منتدى دافوس بمشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعدد من قادة الدول الأعضاء، يضم عدة لجان، من بينها لجنة مخصصة بالكامل لقطاع غزة مكونة من 15 شخصية فلسطينية ستتولى الإدارة اليومية في غزة". وأضاف "عدد الدول الأعضاء في مجلس السلام مرشح للارتفاع ليصل إلى ما بين 25 و30 دولة، مؤكداً أن تركيا ستواصل بذل كل ما بوسعها لدفع ملف غزة إلى الأمام".