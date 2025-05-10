الجيش اللبناني: 150 عائلة سورية نازحة تغادر لبنان طوعا خلال يومين من معبر جوسيه

أشرف الجيش اللبناني السبت، على عبور 100 عائلة سورية نازحة، باتجاه الأراضي السورية، في رحلة عودة طوعية من مخيمات عرسال إلى القلمون الغربي، غداة مغادرة 50 عائلة بشكل طوعي من معبر جوسيه الشرعي الحدودي باتجاه القصير وقرى حمص.

وتأتي عملية العودة الطوعية من ضمن الإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني أسبوعياً، ومن عرسال وقرى الجوار من مناطق البقاع الشمالي باتجاه القلمون الغربي وحمص.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بانطلاق رحلة العودة من وادي حميد في عرسال باتجاه معبر الزمراني إلى قرى القلمون الغربي، بمؤازرة دورية من مخابرات الجيش اللبناني.

وأفادت وكالة الأنباء «المركزية» بأن «هناك عمليات تنسيق وتواصل تتم بين الجيش اللبناني والنازحين السوريين تتعلق بعملية الترحيل الطوعي بشكل أسبوعي عبر الحدود مع سوريا».