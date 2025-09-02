على خلفية العملية في غزة: وزير الخارجية الأمريكي سيصل إلى إسرائيل

قد يعجبك أيضًا -

أسبوع قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: من المتوقع أن يشارك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في حفل تدشين ما أطلق عليه "طريق الحجاج" في مدينة داود،وذلك وفقًا لما أفاد به مراسل الشؤون الديبلوماسية عميحاي شتاين.

سيشارك في الحدث بالموقع الذي يطلق عليه مدينة داوود كبار المسؤولين الإسرائيليين وكبار المسؤولين الأمريكيين. رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بحث في المشاركة بنفسه في الحفل الذي سيقام في 15 سبتمبر\أيلول، لكن في النهاية الزيارة لم تتحقق، هذا ما قاله مصدر مطلع على التفاصيل لموقع i24NEWS.

سيقام الحدث قبل أسبوع من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي من المتوقع أن تعلن خلالها فرنسا ودول أخرى عن الاعتراف بدولة فلسطينية. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيعقد مناقشة حول هذا الموضوع يوم الخميس، حيث سيناقش مع عدد من الوزراء إمكانية فرض السيادة على أجزاء من يهودا والسامرة (الضفة الغربية) رداً على القرار وكذلك التداعيات الأمنية للخطوة.