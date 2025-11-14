"الحرب الكبرى في آخر الزمان" : اعتقال 4 للاشتباه بالانتماء لداعش في القدس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) عن اعتقال أربعة من سكان حي بيت صفافا في القدس الشرقية، كانوا يدعمون تنظيم داعش المتطرف، وذلك بعد قيامهم بشراء معدات عسكرية وأسلحة كان من المخطط استخدامها ضد اليهود في ما وصفوه بـ "الحرب الكبرى في آخر الزمان".

بدأت التحقيقات في الأسابيع الأخيرة بعد الاشتباه بانتمائهم لتنظيم داعش. بناءً على توجيهات من الشاباك، قامت وحدات من الشرطة (اليمار) ووحدات حرس الحدود باعتقال المشتبه بهم، وهم في العشرينات من أعمارهم. تم تمديد اعتقالهم من قبل المحكمة بشكل متكرر.

وكشفت التحقيقات أن المشتبه بهم استهلكوا العديد من المواد الدعائية لتنظيم داعش عبر الإنترنت، بما في ذلك مقاطع فيديو تظهر عمليات القتل والتعذيب في مناطق النزاع التي كان ينشط فيها التنظيم. هذه المواد أثرت عليهم ودفعتهما للشراء غير المشروع للأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك مسدس.

وخلال عملية تفتيش في منزل أحد المشتبه بهم، تم العثور على مسدس مخبأ داخل حظيرة دجاج ومواد عسكرية أخرى. وأوضح المشتبه به في التحقيق أنه كان يخطط لاستخدام الأسلحة في "الحرب الكبرى" ضد اليهود أو أي شخص ليس مسلمًا.

بعد الانتهاء من التحقيق، تم تقديم تصريح اتهام ضد اثنين من المشتبه بهم، ومن المتوقع تقديم لائحة اتهام بحقهم قريبًا. أما بالنسبة للمشتبه بهم الآخرين، فقد تم تمديد اعتقالهم ولا تزال التحقيقات جارية.