إصابة جندي إسرائيلي بصورة خطيرة خلال العملية في جنين

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم (السبت)، أن ثلاثة مقاتلين من وحدة آجوز أصيبوا، أحدهم توصف حالته بالخطيرة، وذلك خلال العملية العسكرية في جنين. وأضاف أنه "تم نقل المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم إبلاغ عائلاتهم".

إضافة إلى الجندي الذي أصيب كما ذكرنا بجراح خطيرة، أصيب مقاتلان آخران: مقاتل بالخدمة الدائمة أصيب بصورة متوسطة ومقاتل آخر توصف حالته بالطفيفة. وفي وقت سابق، أبلغ الفلسطينيون عن تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وقوات الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، وفي وقت لاحق أفادت التقارير أيضًا أنه تم استخدام عبوة ناسفة ضد القوات.

ويشار الى أن عشرة مسلحين فلسطينيين قتلوا واعتقل 20 مطلوبا أمس الجمعة، وذلك بموجب معلومات استخباراتية من جانب الشاباك، وفي إطار ذلك قامت مسيرة بمهاجمة مركبة تواجد بها عدد من المسلحين، ووفقا لمصادر فلسطينية قتل ثلاثة بالهجوم.