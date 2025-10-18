مصر وإسرائيل على أعتاب صفحة جديدة بعد حرب غزة؟

ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية، صباح اليوم (السبت) أنّه وفقًا لمصادر مصرية مطّلعة، فإنّ العلاقات بين مصر وإسرائيل تتجه نحو التحسّن، مستندةً إلى سلسلة من التغيّرات، من بينها عودة القنوات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين إلى العمل، والمتوقّع أن تُستأنف الأسبوع المقبل.

ووفقًا للمصادر، فإنّ مصر ربطت عودة “انخراطها الدبلوماسي” بمواصلة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب، وعدم خرقه أو العودة إلى القتال، إضافةً إلى إعادة فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة. كما توقّعت المصادر المصرية أنه في حال استمرار وقف إطلاق النار مع خروقات إسرائيلية محدودة، فإنّ مصر ستقبل السفير الإسرائيلي الجديد لديها — وهو ما امتنعت عن القيام به حتى الآن بسبب الحرب والتوتّر الشديد في العلاقات بين البلدين.

ومع ذلك، لن يشارك السفير الإسرائيلي الجديد في اللقاءات التي يعقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدبلوماسيين الأجانب إلى إشعار آخر.

وفي السياق نفسه، استبعد مسؤولون مصريون في حديثهم للصحيفة حدوث أيّ تطور إضافي في “الانخراط الدبلوماسي” المصري قبل الانتخابات المقبلة في إسرائيل، بسبب عجز الحكومة الإسرائيلية الحالية عن اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمسار حلّ الدولتين الذي تتبناه مصر. كما يرتبط الأمر، بحسبهم، باستمرار تدفق المساعدات وعدم عرقلتها داخل قطاع غزة، إلى جانب مواصلة الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من مناطق في القطاع.

وفي موازاة ذلك، أفادت الصحيفة بأنّه سيتم سحب القوات المصرية المنتشرة على الحدود مع غزة عندما تنسحب إسرائيل من محور فيلادلفيا وحتى الانسحاب الكامل لقواتها من القطاع. وقال مصدر عسكري مصري للصحيفة إنّ الرسالة التي تنقلها مصر في المفاوضات هي أنّ السلاح في غزة يُشكّل تهديدًا لأمن مصر تمامًا كما هو تهديد لأمن إسرائيل.

كما أشار التقرير إلى أنّ الشراكات الاقتصادية بين إسرائيل ومصر من المتوقع أن تحصل على دفعة جديدة إذا استمر وقف إطلاق النار، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة قطاع غزة إلى ما كان عليه قبل سيطرة حركة حماس عليه.