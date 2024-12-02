قائد بالمعارضة السورية لـi24NEWS: "كل ما يهم إيران - نقل الأسلحة لزعزعة أمن المملكة الأردنية الهاشمية"

في ظل هجمات المعارضة السورية السوريين واحتلال مناطق أخرى في جميع أنحاء البلاد، فإن النظام السوري بالتعاون مع القوات الجوية الروسية يرد بطريقة شديدة على وجه الخصوص. وعلى ضوء ذلك أجرى رئيس الديسك العربي في i24NEWS آساف جيبور مقابلات حصرية مع احد قادة المعارضة حول حربهم وارتباطها بوقف إطلاق النار في لبنان.

وعن توقيت الهجوم قال "اليوم الفرصة مناسبة بسبب ضعف حزب الله والميلشيات الإيرانية ، حيث أنهم مزعزعين ومنهارين ومشتتين من أجل ضربهم، الهدف في النهاية ، ضرب النظام وسوريا للجميع".

وحول إمكانية تخلي الرئيس الأسد عن ايران وحزب الله علق القيادي:"توجد لديه أسرار كثيرة مع ايران ، وقائد فيلق قدس قاسم سليماني الذي اغتالته الولايات المتحدة، إن قام بهذه الخطوة، فايران ستغتاله ،هو واقع بين نارين نار الحزب وايران ونار إسرائيل".

وعن ايران والتهريب علق:"حدود السويداء مع الأردن سهلة جدا لإيران لتهريب حبوب الكبتاغون والأسلحة، وأكثر ما يهم ايران الأسلحة ، فهي تهتم لتهريب الأسلحة الى المملكة الأردنية ،قسم منها لزعزعة المملكة الهاشمية وقسم آخر الى الضفة الغربية".وطالب هذا القيادي في المعارضة أن تتخلى إسرائيل عن موقفها الحيادي وتقوم هي والولايات المتحدة بمساعدتهم على إسقاط السلطة في سوريا.