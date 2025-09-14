“معاناة السويداء… بين مأساة الاختطاف والحصار وصوت التضامن من الجولان”

قد يعجبك أيضًا -

من قلب الجولان يتردّد صدى السويداء… أصواتُ تضامنٍ لا تنقطع منذ أسابيع، في وقتٍ ما زالت فيه المحافظةُ ترزح تحت حصارٍ خانق، وتنتظرُ الإفراج عن مختطَفيها وعودةَ أبنائها إلى قراهم المنكوبة.

رموزٌ طفوليّةٌ غيَّبتْها الحربُ… لعبةٌ مضرّجةٌ بالدّماءِ، وكتابُ قصصٍ لم تُكمَل حكاياتُه. مشاهدُ تختصرُ معاناةَ السويداءِ، التي تعيشُ منذ أسابيعَ على وقعِ مأساةِ الاختطافِ والنزوحِ والحصارِ.

للأسبوعِ الثالثِ على التوالي، يتجمّعُ أهالي الجولانِ في ساحةِ سلطان الأطرش في مجدل شمس في وقفاتٍ تضامنيّةٍ مع مخطوفي السويداء.

المشاركونَ شدّدوا على ضرورةِ الإفراجِ الفوريِّ عن المختطَفين، وعودةِ المهجّرين إلى قراهم، ورفعِ الحصارِ المفروضِ على المحافظةِ.

المحافظةُ كانتْ قد شهدتْ قبل نحوِ شهرينَ هجومًا واسعًا شنّتْه مجموعاتٌ مسلّحةٌ من العشائرِ البدويّةِ، مدعومةً بفصائلَ مرتبطةٍ بالأمنِ العامِّ ووزارةِ الدفاعِ السوريّةِ، ما أسفرَ عن مقتلِ قرابةِ ألفي شخصٍ، وتشريدِ ما يقاربُ مئةً وتسعينَ ألفًا من سكانِ الريفِ الغربيِّ والشماليّ

حتى اللحظةِ، يعيشُ آلافُ المدنيّينَ أوضاعًا إنسانيّةً صعبةً تحت حصارٍ خانق، فيما تبقى قضيّةُ المختطفينَ وعودةُ النازحينَ إلى قراهم في صدارةِ مطالبِ الأهالي ورسائلِهم إلى المجتمعِ الدوليِّ