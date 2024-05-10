وزارة الدفاع التركية تعلن قتل 17 مسلحا كرديا في شمال العراق وسوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية من على منصة"إكس"، اليوم الجمعة، أن القوات التركية قتلت 17 مسلحاً من حزب العمال الكردستاني المحظور في مناطق مختلفة بشمال العراق وشمال سوريا".

مشيرة إلى أن قواتها "حيدت 10 من عناصر حزب العمال الكردستاني الذين تم رصدهم في منطقتي غارا وهاكورك بشمال العراق، وفي منطقة يشن فيها الجيش التركي بشكل متكرر غارات عبر الحدود في إطار عملية المخلب-القفل"، فيما "حيدت 7 آخرين في منطقتين بشمال سوريا حيث نفذت تركيا في السابق عمليات توغل عبر الحدود".

وكانت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري قد نفذوا عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي/ واي بي جي".