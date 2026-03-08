لماذا لم تستهدف إيران دمشق؟ وهل تفتح الحرب باب مواجهة سورية مع حزب الله؟

مع اتساع المواجهة الإقليمية بين إسرائيل وإيران، تتجه الأنظار إلى الجبهة السورية – اللبنانية، حيث تتزايد التقارير عن تحركات عسكرية سورية قرب الحدود مع لبنان، واحتمالات دخول دمشق في مواجهة مع حزب الله في مناطق البقاع الشرقي. هذه التطورات تثير تساؤلات متزايدة: لماذا لم تستهدف إيران الأراضي السورية حتى الآن رغم الوجود الأميركي فيها؟ وهل يمكن أن تتحول سوريا إلى ساحة مواجهة جديدة في الحرب الدائرة؟

الصحفي عطا فرحات أشار خلال نقاش إعلامي على فضائية i24NEWS، إلى امكانية "تنسيق بين حكومة الشرع في دمشق والحكومة الاسرائيلية لاستهداف مواقع تابعة لحزب الله اللبناني على الحدود بين سوريا ولبنان"

وتطرق فرحات الى تقارير إعلامية ومصادر إقليمية تحدثت في الأيام الأخيرة عن حشود عسكرية تابعة للحكومة السورية الجديدة في مناطق تمتد من طرطوس وحمص وصولاً إلى ريف القصير والحدود اللبنانية. وتركز هذه القوات، بحسب تلك التقارير، في مناطق مقابلة للبقاع اللبناني حيث ينتشر حزب الله بكثافة، ما يفتح الباب أمام احتمال تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف مواقع الحزب على الحدود المشتركة.

مصادر لبنانية أشارت أيضاً إلى وجود تنسيق أمني غير معلن بين دمشق وجهات إقليمية بشأن التعامل مع وجود حزب الله في المناطق الحدودية. ويُعتقد أن هذه التحركات جاءت قبل اندلاع الحرب مع إيران، لكنها اكتسبت زخماً أكبر مع اتساع المواجهة الإقليمية، خصوصاً في ظل التوتر بين طهران وبعض الأطراف السورية حول دور الحزب داخل الأراضي السورية واللبنانية.

في المقابل، تبرز مفارقة لافتة في مسار الحرب: إيران استهدفت مواقع في عدة دول بالمنطقة، لكنها لم توجه ضربات مباشرة إلى سوريا، رغم وجود قوات أمريكية ومنظومات دفاع جوي في مناطق مختلفة منها. أحد التفسيرات المتداولة يشير إلى أن دمشق ما زالت تحاول تجنب الانخراط المباشر في الحرب، وأن إيران لا ترغب في فتح جبهة إضافية قد تعقّد مسار المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

كما تشير تقديرات عسكرية إلى أن بعض مناطق الجنوب السوري تضم منظومات دفاع جوي مرتبطة بالوجود الأمريكي أو بتنسيق معه، وهي التي تتعامل مع الصواريخ أو الطائرات المسيّرة القادمة من اتجاهات مختلفة. ويعتقد أن هذا الواقع يفسر سقوط شظايا صواريخ في مناطق مثل القنيطرة والسويداء نتيجة عمليات الاعتراض.

في موازاة ذلك، ترددت تقارير غربية عن احتمال وجود دعم استخباراتي روسي غير مباشر لإيران، يتضمن تزويدها بمعلومات حول تحركات أو مواقع عسكرية أميركية في المنطقة. ولم يصدر تأكيد رسمي من موسكو بشأن هذه المعلومات، لكن محللين يرون أن أي انخراط روسي – حتى لو كان محدوداً – قد يغيّر ميزان القوى في الحرب، نظراً إلى حساسية الصراع بين موسكو وواشنطن في الساحة الشرق أوسطية.

بالنسبة لروسيا، يشكّل بقاء إيران لاعباً قوياً في المنطقة عاملاً استراتيجياً مهماً، إذ ترى موسكو أن إضعاف طهران بشكل كبير قد يعزز النفوذ الأميركي قرب حدودها الجنوبية. لذلك يُعتقد أن الكرملين يراقب مسار الحرب عن كثب ويحاول منع تحولها إلى صراع قد يغيّر التوازنات الإقليمية بشكل جذري.

في ضوء هذه المعطيات، تبقى الحدود السورية – اللبنانية واحدة من أكثر النقاط حساسية في المرحلة المقبلة. فإذا قررت دمشق التحرك ضد حزب الله، فقد يتحول ذلك إلى تطور استراتيجي في مسار الحرب، وقد يفتح جبهة جديدة تعيد رسم خريطة التحالفات والصراعات في المنطقة.