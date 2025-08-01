المحكمة تقرر الإفراج عن المستوطن المشتبه بقتل فلسطيني في جبل الخليل

قد يعجبك أيضًا -

رفضت محكمة الصلح في مدينة القدس، اليوم (الجمعة)، طلب الشرطة الإسرائيلية تمديد الإقامة الجبرية على ينون ليفي، المشتبه به في إطلاق النار على فلسطيني في منطقة جبل الخليل، مطلع هذا الأسبوع، لمدة ثمانية أيام إضافية. وسيتم الإفراج عنه بشرط ابتعاده عن المتورطين.

أقرت القاضية حافي توكر قائلة: "لقد ضعفت الشكوك المعقولة. يجب توضيح أنه لا يوجد أي خلاف على أن المشتبه به هو من أطلق النار، ولكن ادعاء المشتبه به بعدم وجود علاقة سببية بين إطلاق النار الذي ارتكبه ووفاة المتوفى مدعوم بالأدلة التي جُمعت من الطرف الآخر".

وإلى ذلك، يجب إضافة أن الأدلة التي جُمعت أيضاً من "الطرف الآخر" تُعزز ادعاء المدعى عليه بأن إطلاق النار نُفذ من مسافة بعيدة، بمعنى أن المتوفى لم يكن في منطقة إطلاق النار. كما يُعزز ادعاء الدفاع عن النفس بالأدلة التي جُمعت من "الطرف الآخر"، في حين يبدو أنه لا يوجد أي خلاف على أنه منع وقوع حادثة رشق لعشرات المشاركين بالحجارة على المدعى عليه والآخر. بل إنه ظهر في إحدى الشهادات أن أحد المشاركين التقط بلاطه ليرميه على المدعى عليه والآخر.

أوضحت القاضية"إجراءات التحقيق ليست في جوهرها عرضة للتلاعب. في هذه الظروف، لم أجد أن الخطورة بمستوى يبرر استمرار الإقامة الجبرية".

يينون ليفي، مقاول أعمال حفر وناشط يميني معروف، أُلقي القبض عليه للاشتباه بإطلاقه النار على فلسطيني خلال اشتباكات قرب مستوطنة الكرمل. وُجهت إليه تهمة القتل غير العمد. بدأ الحادث، كما يدّعي، بهجوم مُنظم شنّه عشرات الفلسطينيين عليه وعلى عامل آخر، أثناء قيامهما بأعمال حفر بتصريح من الجيش الإسرائيلي خارج سياج المستوطنة. بعد أن رُشق بالحجارة، صُوّر ليفي وهو يُشهر مسدسه الشخصي، مُهددًا الفلسطينيين ، ثم أطلق رصاصتين متتاليتين.