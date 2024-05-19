هذا ما ينص عليه الدستور الإيراني بحال عجز الرئيس عن أداء مهامه أو لقي حتفه

تسابق فرق الإنقاذ في ايران للوصول الى موقع سقوط المروحية الإيرانية التي كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ومعرفة مصير جميع ركابها.ط

وهذا ما ينص عليه الدستور الإيراني بحال عجز الرئيس عن أداء مهامة أو وفاته:

- تنص المادة 131 من دستور الجمهورية الإسلامية على أنه إذا توفي الرئيس وهو في منصبه، يتولى نائبه الأول المنصب، بتأكيد من المرشد الأعلى، الذي له الكلمة الفصل في جميع شؤون الدولة.

- يتولى مجلس يتألف من النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ترتيب انتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها 50 يوما.

وتم انتخاب إبراهيم رئيسي عام 2021 ووفقا للجدول الزمني الحالي، يتم إجراء الانتخابات الرئاسية في عام 2025.

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