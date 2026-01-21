مصاعب مجلس السلام التابع لترامب - والصمت في إسرائيل

قبل أيام من الإعلان الرسمي عن مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي، تتزايد التساؤلات حول أعضاء الهيئة الجديدة وصلاحياتها في غزة وغيرها. أفاد المراسل السياسي في القناة العبرية، غاي أزرييل، مساء اليوم (الثلاثاء) في الطبعة الرئيسية، أنه من المتوقع أن ترد بريطانيا بالرفض على دعوة ترامب، وأن إسرائيل لا تزال تدرس كيفية التصرف.

في الواقع، بعد يوم من إبلاغ الرئيس الفرنسي ترامب بقراره عدم المشاركة في مجلس السلام، أعلنت بريطانيا اليوم رسميًا عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بدعوة الرئيس الروسي بوتين للانضمام إلى المجلس، وأن الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو ليس طرفًا ملتزمًا بالسلام.

في هذه الأثناء، من وافقوا بالفعل على الانضمام إلى المجلس هم الإمارات وقطر، حيث تنضمان إلى ألبانيا، أوزبكستان، الأرجنتين، بيلاروس، المجر، فيتنام، المغرب، باراغواي وكازاخستان – معظمها ليست ديمقراطيات غربية بالضبط.

نذكر أيضًا أن تركيا ومصر دُعيتا للمشاركة ولم تردا رسميًا بعد، ويجب القول إن إسرائيل أيضًا تلتزم الصمت التام حتى الآن – هل ستوافق على الانضمام؟ من جهة، لا يريدون إحراج الرئيس ترامب ولا أن يكونوا خارج دائرة متخذي القرار، ومن جهة أخرى – يمكن تفهّم لماذا ستجد إسرائيل صعوبة في قبول سلطة جهة يكون لصوتها نفس قيمة صوت قطر وتركيا، وهي على وشك اتخاذ قرار بشأن مستقبل قطاع غزة.

بكل الأحوال، ينوي ترامب الإعلان رسميًا عن الهيئة في المنتدى الاقتصادي في دافوس بسويسرا يوم الخميس بعد يومين.

