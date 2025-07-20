مصر: مقتل ثلاثة نشطاء مرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين في مداهمة بالقاهرة

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أعلنت السلطات المصرية، يوم الأحد، أنها أحبطت مؤامرة "إرهابية" خلال مداهمة في حي بولاق الدكرور المكتظ بالسكان في القاهرة، حيث قامت بتصفية ثلاثة إرهابيين من حركة حسم المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين. ووفقاً لوزارة الداخلية، فإن المشتبه بهم، الذين كانوا يخططون لهجمات ضد منشآت أمنية واقتصادية، أطلقوا النار "عشوائياً" على القوات والمناطق المحيطة، ما أدى إلى مقتلهم ومقتل أحد المارة. وتعتمد العملية على معلومات استخباراتية حديثة تشير إلى محاولة حركة حسم استئناف أنشطتها.

تم التعرف على خمسة نشطاء آخرين حُكم عليهم بالسجن المؤبد غيابياً بسبب هجمات وقعت بعد عام 2013. منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في عام 2013، تعرض تنظيم الإخوان المسلمين، الذي أُعلن عنه كتنظيم غير قانوني، إلى قمع شديد، حيث تم سجن أو نفي العديد من أعضائه إلى تركيا وقطر. وكان تنظيم "حسم"، الناشط بين عامي 2016 و2019 في محاولات اغتيال واعتداءات، قد اختفى عن الأنظار. ويُقال إن أحد المشتبه فيهم الذين قُتلوا تلقى تدريباً عسكرياً متقدماً في الخارج قبل دخوله مصر بشكل غير قانوني. وتأتي هذه الإعلان بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أعضاء من تنظيم "حسم" يتدربون في صحراء.