نتنياهو يوافق على سفر وفد جديد لمحادثات إطلاق سراح الرهائن في قطر

كر مكتب رئيس الوزراء في بيان أن "الوفد سيرأسه رئيس الموساد دافيد برنياع، حيث سيلتقي بنظيره الأمريكي وليام بيرنز، فضلا عن وزيري المخابرات المصري والقطري".

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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد ديفيد بارنيع
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد ديفيد بارنيعGPO / Kobi Gideon

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، على سفر وفد إسرائيلي إلى قطر، في إطار مفاوضات إطلاق سراح الرهائن. وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان أن "الوفد سيرأسه رئيس الموساد دافيد برنياع، حيث سيلتقي بنظيره الأمريكي وليام بيرنز، فضلا عن وزيري المخابرات المصري والقطري".

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وخلص مكتب رئيس الوزراء إلى أن "اجتماع كبار المسؤولين سيعقد في إطار المفاوضات في الدوحة والغرض منه دفع جهود إعادة الرهائن إلى الأمام".

وفي السابق، قلل المسؤولون الإسرائيليون من احتمال التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن. لكن ذلك كان قبل العودة المفاجئة لدافيد برنياع إلى الدوحة الذي غادر قبل يومين فقط.

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من ناحية أخرى، أبدت قطر تفاؤلا حذرا بعد الاجتماع السابق لكبار المسؤولين في الدوحة، رغم أنه "لم يكن هناك حد زمني للمفاوضات".

وومن جهته أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي وصل إلى المنطقة في رحلة دبلوماسية مكوكية، عن تفاؤله قائلاً إن "التوصل إلى اتفاق يقترب، وأعتقد أن الفجوات تضيق، وأعتقد أن التوصل إلى اتفاق ممكن للغاية".

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