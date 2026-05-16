تقرير:"خلافات في وجهات النظر داخل إدارة ترامب بشأن كيفية المضي قدماً في الصراع مع إيران"

دونالد ترامب , 21.04.2026

أشارت مصادر مطلعة أن "هناك خلافات في وجهات النظر بين المسؤولين داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن كيفية المضي قدماً في الصراع مع إيران"، وقالت إن "مسؤولين بالبنتاغون يريدون استعمال القوة، بما في ذلك توجيه ضربات دقيقة لإيران، لانتزاع تنازلات منها في المفاوضات"، بحسب ما نقلت شبكة تلفزيون "سي إن إن" الأميركية، السبت، عن

ونقلت الشبكة عن المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي قولها، بشأن التعامل مع إيران "جميع الخيارات مطروحة أمام ترمب.. لن يقبل الرئيس إلا باتفاق يحمي الأمن القومي لبلادنا".

وذكرت المصادر أن "هناك انقسامات ملحوظة داخل القيادة الإيرانية، مما يزيد من تعقيد المفاوضات مع الولايات المتحدة.

