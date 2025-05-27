محلل تركي : "روسيا تنقل قاعدة حميميم الى مطار القامشلي" و"تركيا ليست بحاجة لإنشاء قواعد عسكرية في سوريا لمواجهة إسرائيل"

على خلفية زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الى موسكو، صرح المحلل السياسي باكير أتاجان ان الزيارة ستناقش عدة ملفات من بينها "نقل قاعدة حميميم الى مطار قامشلي" ، مؤكدا ان "تركيا لا تحتاج الى بناء قاعدة عسكرية في سوريا لمواجهة إسرائيل". يمكنكم مشاهدة تصريحاته في الفيديو المرفق.

وأضاف أتاجان خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي ان :"الزيارة جاءت لسببين، الأول نقل مطار حميميم الى مطار قامشلي شرقي الفرات، القوات الروسية مستمرة من يومين بنقل المعدات وعناصرها، الى مطار القامشلي، فروسيا تدعم لحزب الاتحاد الديموقراطي والوحدات الشعبية الكردية ، وهذا الدعم بسبب انه لا تزال خلافات بين النظام السوري الجديد وروسيا".

إذن ، تركيا ستدخل على الخط لسببين، الأول، تحسين العلاقة بين النظام السوري الجديد وروسيا، وثانيا، لا تريد ان تكون روسيا الى جانب قوات سوريا الديموقراطية، او الى جانب قسد ضد الحكومة الجديدة في سوريا، وحتى ضد التدخل التركي الذي يمكن ان يكون في حال لم تتمكن القوات السورية من حسم المشاكل التي تعيشها الان، مع قوات سوريا الديموقراطية شرقي الفرات، كما سيتم التطرق الى الملق الاوكراني الذي تتوسط فيه تركيا"

واستبعد امكانية ان تبحث تركيا عن دعم سياسي روسي في سوريا، وقال :"تركيا لا تحتاج موافقة روسيا لبناء قواعد، كما انها لا تحتاج الى قواعد عسكرية لضرب اسرائيل من تركيا، وهذا سيعرضها للخطر، والقواعد التركية ستقام بغرض تدريب القوات السورية"

رابط الحلقة كاملة :