"متى ستأتي إلى دبي؟": هكذا يحاول الإيرانيون إستهداف الإسرائيليين

أعلن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي صباح اليوم (الثلاثاء)، أن عناصر إيرانية حاولت مؤخراً الدفع لعملية لجذب رجل أعمال إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة، بهدف إستهدافه.

وهكذا علم، مسؤولو المخابرات في مجلس الأمن القومي أن مسؤولين إيرانيين تواصلوا مع رجل الأعمال الإسرائيلي نفسه عبر تطبيق Telegram، متظاهرين بأنهم القسم الفارسي لمؤسسة الإعلام السعودية "العربية الفارسية"، وقاموا بالتواصل مع المواطن الإسرائيلي بطريقة لجذبه الى الاجتماع معه في دبي. إضافة الى ذلك، يتضح أن نفس الأشخاص بعثوا للإسرائيلي روابط وملفات ضارة تهدف الى اختراق هاتفه الخليوي بدون علمه.

National Security Council

وبفضل يقظة رجل الأعمال الإسرائيلي نفسه، الذي أبلغ جهاز الأمن القومي بالسلوك المشبوه، تم إجراء تحقيق كشف أن خصائص المحادثة وطلب إجراء "مقابلة" حول موضوع النظام الإيراني تشير إلى أن عناصر عدائية إيرانية تقف وراء الطلب بالفعل، وأنه في الحقيقة محاولة لجذب الإسرائيلي إلى دبي بهدف استهدافه.

National Security Council

في غضون ذلك، قال مسؤول كبير في مجلس الأمن القومي لـ i24NEWS حول المحاولة الإيرانية: "بصرف النظر عن هذه الحالة - كانت هناك محاولات أخرى من قبل الإيرانيين لإغراء الإسرائيليين للوصول إلى أهداف من أجل إلحاق الأذى بهم، ونحن نقدر بحذر أن هناك حالات إضافية تحدث الآن."

وأضاف المصدر: "هذا مخطط اكتسب زخما في الآونة الأخيرة. هناك إبداع من جانب الإيرانيين، والإغراء يكون من خلال خطاب الأعمال أو الأوساط الأكاديمية والمؤتمرات، أو المؤسسات الطبية، والهدف هو جلب هؤلاء الإسرائيليون إلى دول ثالثة حيث يمتلك الإيرانيون البنية التحتية لإستهداف ذلك الإسرائيلي، أو أنهم سيكيفون أنفسهم كجزء من التطورات".