قلق ايراني: "إسرائيل والولايات المتحدة تريدان إثارة نزاع في صفوفنا"

وفقًا لتقريرٍ صدر في إيران يوم الاثنين، صرّحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيانٍ لها أن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل يسعون إلى إثارة الفتنة والاستقطاب بين الشعب والحكومة. وأعلنت أيضًا عزمها على "التصدي لأي تهديدٍ ينشأ بعزمٍ وقوةٍ هائلة"، مؤكدةً أنها "ستجعل الأعداء يندمون على أفعالهم إلى الأبد".

هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أجرت تقييماً لدعم الشعب الإيراني خلال الحرب ضد إسرائيل. وذُكر أن "بعد أن تلقى قادة أمريكا وإسرائيل هزيمة عسكرية في حرب الـ12 يوماً، سعوا لإحداث انقسام داخلي وخلاف واستقطاب داخل إيران لتعويض هزيمتهم". وختُمت التصريح بالإعلان أنه في المستقبل سيكونون "أكثر حزماً" في أفعالهم تجاه أعداء النظام الإيراني.

في الأسبوع الماضي، حذر المستشار العسكري البارز للزعيم الأعلى لإيران، علي خامنئي، من أن حرباً أخرى مع إسرائيل أو مع الولايات المتحدة هي سيناريو محتمل، ووصف وقف إطلاق النار الحالي ليس كنهاية للقتال، بل كمرحلة أخرى في الصراع.

وأضاف يحيى رحيم صفوي، وهو جنرال رفيع في الحرس الثوري: "قد تندلع حرب أخرى، ومن المحتمل أنه بعد ذلك لن تحدث مواجهات أخرى." وأضاف أيضاً: "يجب على إيران السعي لتعزيز قوتها، سواء على المستوى الإقليمي أو في الساحة الدولية."