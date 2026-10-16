تستعد إسرائيل لعدد من السيناريوهات قبل يوم الانتخابات، بدءًا من هجوم مباشر من إيران أو عمليات وكلاء مثل حزب الله، وصولًا إلى محاولات التدخل الأجنبي والتأثير على النتائج. وصرح مسؤولون أمنيون لقناة i24NEWS مساء اليوم الجمعة، بأنهم "يعملون على إحباط أي تهديد خلال فترة الانتخابات، بما في ذلك التهديدات بالهجمات، وإلحاق الأذى بالأفراد، وعمليات التأثير الأجنبي".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد عقد اجتماعًا أمنيًا مع رؤساء الأجهزة الأمنية، أمس الخميس، في ضوء حالة التأهب القصوى تجاه إيران والمخاوف من تصعيد إقليمي. وركز النقاش على تقييم الوضع في مختلف القطاعات، وعلى التهديدات المباشرة من إيران، وعلى الاستعدادات الخاصة لإحباط محاولات تعطيل الحملة الانتخابية. ويأتي هذا النقاش في ظل تعزيز القوات الأمريكية في المنطقة وتصريح الرئيس ترامب بإمكانية إنهاء الحملة ضد إيران سريعًا. وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن أن نتنياهو تحدث مساء أمس مع وزير الخارجية ماركو روبيو.