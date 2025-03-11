تعقيبا على ما جرى من مجازر في الساحل السوري والاتهام أن ما جرى هو "بسبب مؤامرة خارجية تحرك فلول النظام والفيديوهات مفبركة"، أكد خبير شؤون الشرق الأوسط أليف صباغ خلال مداخلته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي أن "ما حدث في الساحل السوري منهجية داعشية عثمانية والمدنيين قتلوا لكونهم علويين فقط". لمتابعة مداخلة صباغ يمكنكم مشاهدة الفيديو

وأوضح صباغ :"ما حدث هو منهجية داعشية جولانية عثمانية ،ندركها جيدا.. ما حدث في الساحل السوري هو قتل على أساس أنهم علويين، ومن تحدث من مشايخ السنة معترضا قتل أيضا، والفيديوهات تبين بشكل واضح أن ما يسمى بالجيش السوري ليس أكثر من عصابات إرهابية".

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