الحوثيون يعلنون رسميا: مقتل رئيس الوزراء ونائبيه وإصابات في الهجوم الإسرائيلي

أعلن الحوثيون رسميًا، اليوم السبت، عن مقتل رئيس الوزراء، أحمد غلاب الرهوي، وعدد من الوزراء في الهجوم الإسرائيلي بصنعاء، الخميس المنصرم،. كما أصيب عدد من الوزراء بجروح متوسطة وحرجة. وأكدوا أن "الحكومة ستواصل القيام بدورها".

وأصدرت رئاسة الحوثيين بيانًا جاء فيه: "في خضم الحملة المفتوحة ضد العدو الإسرائيلي، ننعي لشعبنا وأمتنا سلسلة جديدة من الشهداء الأبرار من قياداتنا الوطنية: نعلن سقوط أحمد غلاب الرهوي، رئيس وزراء حكومة التغيير، وعدد من زملائه الوزراء يوم الخميس الماضي". اعتدى العدو الإسرائيلي على رئيس الوزراء وعدد من زملائه الوزراء خلال ورشة عمل روتينية عقدتها الحكومة لتقييم أنشطتها وأدائها على مدار عام كامل".

وأكد البيان على "إصابة عدد من الوزراء بإصابات متوسطة وخطيرة جراءالغارة الإسرائيلية، وهم يتلقون العلاج. نطمئن شعبنا اليمني العظيم ونؤكد له أن الحكومة ستواصل القيام بدورها في إطار الحكومة الانتقالية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ، الخميس المنصرم، هجومًا مستهدفًا في صنعاء، عاصمة اليمن، أثناء كلمة ألقاها زعيم الحوثيين، مستهدفًا العديد من قادة التنظيم . وفي وقت لاحق، قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "كما حذرنا الحوثيين في اليمن، فإن بعد وباء الظلام وباء الأبكار. من يرفع يده على إسرائيل تُقطع يده".