قائد استخباراتي إسرائيلي سابق :"إسرائيل تستهدف مجموعات متطرفة بهيئة تحرير الشام" و"يوجد لنا علاقة مع القضية الكردية"

أكد القائد السابق لوحدة الاستخبارات الإسرائيلي 8200 حنان جيفن خلال مداخلته في برنامج "هذا المساء" الذي تقدمه لورين وهبة أن "الغارات الإسرائيلية استهدفت مجموعات متطرفة في هيئة تحرير الشام"، وعن الشأن الكردي لفت إلى وجود "علاقة لإسرائيل مع القضية الكردية" نافيا أن تكون علاقة لإسرائيل مع حزب العمال الكردستاني.

الهجمات الإسرائيلية استهدفت مجموعات متطرفة في هيئة تحرير الشام أو داعش، يوجد في الجيش السوري الحالي 100 تنظيم مسلح تشكل الجيش السوري الحالي ، الغارات في القنيطرة أو مطار خلخلة هي ليست ضد مواقع للجيش السوري أو قسد وإنما لقوات أخرى هي جزء من هيئة تحرير الشام، لكنها فصائل متطرفة وتشخصها إسرائيل على أنها عناصر خطيرة

الجيش السوري نشأ على الورق، هناك الكثير من الفوضى ، فهناك إدارة تعمل ، لكننا نرى نشاط فصائلي في أنحاء سوريا على طول الحدود مع لبنان ومناطق أخرى في سوريا". وعن أهداف تواجد إسرائيل في المنطقة:" إسرائيل ترى سوريا مدمرة ولن تتحد، قبل حكم الأسد، سوريا كانت مقسمة، دولة صعبة للحكم ، نحن نتابع الأمور عن كثب "

وعن العلاقة مع الأكراد صرح :"لإسرائيل لا توجد علاقة مع حزب العمال الكردستاني لكن توجد لها علاقة مع القضية الكردية والكيان الكردي، أيضا في العراق لدينا علاقة مع هذا الكيان، هناك التقاء مصالح لإسرائيل مع هذه الأقليات لمحاربة المتطرفين، المصالح المشتركة لهذه الأقليات ولربما مع أقليات أخرى موجودة".