إسرائيل: إصابة شرطي في هجوم طعن على ما يبدو بالقرب من البلدة القديمة في القدس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان، مساء اليوم الجمعة، عن "تعرض شرطي يبلغ من العمر 25 عاما للطعن في البلدة القديمة في القدس" وأضافت"غادر المشتبه به في عملية الطعن بوابة المسجد الأقصى، واقترب من مركز الشرطة في الموقع، وطعن ضابط الشرطة في ظهره. وتمكن عناصر الفرقة من استعادة السيطرة على الوضع بسرعة، وتمكن أحد ضباط حرس الحدود من تحييد منفذ عملية الطعن"

وا:د البيان على "إصابة الشاب بجروح متوسطة ونقل إلى مستشفى شعاري تسيدك لتلقي العلاج. تتواجد قوات كبيرة من الشرطة في مكان الحادث